Ngày 13/12, lãnh đạo UBND phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đã xác minh vụ việc bà lão khóc nức nở trên chuyến xe khách tuyến Tuy Hòa - TP.HCM, phản ánh việc bị con gái bỏ rơi.

Tối 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bật khóc nức nở trên xe khách, cho biết khi xe đến TP.HCM đã gọi điện cho con gái ra đón nhưng không nhận được hồi đáp. Sự việc khiến nhà xe phải quay đầu, đưa bà về Công an phường Tuy Hòa và liên hệ người thân đến đón.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều sự thương cảm từ cộng đồng mạng.

Bà Th. khóc nức nở trên xe khách. (Ảnh cắt từ clip)

Nắm bắt được thông tin, UBND phường Bình Kiến chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với Trưởng khu phố Liên Trì 2 xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị Th. (74 tuổi), có hai người con gái. Con gái lớn là chị Nguyễn Thị T., hiện sinh sống tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến; con gái út là chị Nguyễn Thị Đ. đang sinh sống tại TP.HCM.

Trước đây, bà Th. sống cùng con gái út tại TP.HCM. Trong đợt lũ lụt xảy ra tại phường Bình Kiến vào ngày 20/11, gia đình chị T. bị ngập nhà khoảng 1,5m và phải di dời tạm thời đến nhà văn hóa khu phố. Thời điểm này, bà Th. không có mặt tại địa phương.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình bà Th.

Gần đây, bà Th. từ TP.HCM về thăm con gái lớn và ở lại khoảng 5 ngày. Đến 9/12, chị T. mua vé xe để mẹ quay lại TP.HCM thì xảy ra sự việc như trong clip, do con gái út không tiếp tục sắp xếp việc chăm sóc mẹ.

Về thông tin “bỏ rơi mẹ” lan truyền trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị T. khẳng định gia đình vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi. Hiện bà Th. cũng xác nhận sẽ tiếp tục ở lại sinh sống cùng con gái lớn tại địa phương.