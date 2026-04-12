Tin mới: Một quốc gia bỏ khai báo giấy, khách Việt khi nhập cảnh chỉ cần điền thông tin online

Nhu cầu du lịch, công tác, thăm thân ở nước ngoài ngày một tăng, vì vậy những thay đổi liên quan tới thủ tục nhập cảnh luôn được nhiều hành khách quan tâm. Với những người đang có kế hoạch tới Ấn Độ, một điểm mới cần đặc biệt lưu ý là nước này đã chuyển từ khai báo nhập cảnh bằng giấy sang hình thức trực tuyến, đồng nghĩa du khách phải chủ động hoàn tất thủ tục trước chuyến đi.

Theo cổng Indian Visa Online của Chính phủ Ấn Độ, người nước ngoài và người mang thẻ OCI hiện có thể hoàn tất e-Arrival Card trực tuyến trong vòng 72 giờ trước khi đến Ấn Độ qua boi.gov.in, indianvisaonline.gov.in hoặc ứng dụng chính thức Indian Visa Su-Swagatam. Cổng này cũng nhấn mạnh rõ đây là thông tin phục vụ nhập cảnh, không phải visa.

Ấn Độ bỏ thẻ khai báo nhập cảnh bằng giấy, khách Việt cần truy cập đúng website

Điểm dễ gây nhầm lẫn là nhiều người có thể hiểu “bỏ khai báo giấy” đồng nghĩa với việc không còn phải khai gì khi nhập cảnh. Trên thực tế, thay đổi ở đây là Ấn Độ đã số hóa thẻ khai báo nhập cảnh/Disembarkation Card, chuyển sang mẫu e-Arrival Card trực tuyến. Vì vậy, khách Việt muốn nhập cảnh thuận lợi không nên tìm mẫu giấy như trước mà cần truy cập đúng website chính thức để khai trước chuyến đi.

Trong số các địa chỉ được cơ quan chức năng Ấn Độ công bố, indianvisaonline.gov.in là website dễ nhớ nhất với du khách phổ thông. Ngay trên trang chủ, cơ quan quản lý ghi rõ đối tượng áp dụng là foreigners and OCI card holders, đồng thời nhắc lại yêu cầu có hộ chiếu và visa hợp lệ khi đến Ấn Độ. Nói cách khác, e-Arrival Card chỉ là một bước trong quy trình nhập cảnh, không thay thế cho e-Visa hay visa thông thường.

Chi tiết quan trọng nhất với hành khách là yếu tố thời gian. Indian Visa Online nêu rõ e-Arrival Card được hoàn tất trong vòng 72 giờ trước khi đến. Điều này đồng nghĩa nếu khai quá sớm, ngoài khung thời gian cho phép, hành khách có thể phải thao tác lại; còn nếu để quá sát giờ mới thực hiện, nguy cơ cập rập giấy tờ, sai sót thông tin hoặc phát sinh rắc rối trong quá trình làm thủ tục là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Với khách Việt, cách an toàn hơn là chuẩn bị sẵn hộ chiếu, thông tin chuyến bay, nơi lưu trú và hoàn tất khai báo trong khoảng 2-3 ngày trước giờ hạ cánh. Đây là mốc đủ gần để đúng quy định, nhưng cũng đủ dư thời gian để kiểm tra lại nếu nhập sai thông tin. Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang số hóa thủ tục biên giới, việc theo dõi kỹ mốc thời gian như vậy gần như trở thành một bước không thể bỏ qua trước mỗi chuyến đi.

Ấn Độ - Điểm đến đa dạng trải nghiệm cho khách Việt

Ở góc độ du lịch, thay đổi về thủ tục nhập cảnh cũng diễn ra đúng lúc Ấn Độ tiếp tục là điểm đến giàu trải nghiệm với nhiều nhóm du khách khác nhau. Với người đi lần đầu, tuyến Delhi – Agra – Jaipur vẫn là lựa chọn dễ hình dung nhất.

Theo cổng du lịch chính thức Incredible India, Delhi là nơi pha trộn giữa di sản, chợ truyền thống và nhịp sống đô thị; Agra gắn với Taj Mahal – công trình biểu tượng khiến tên thành phố này gần như gắn chặt với một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới; còn Jaipur là một trong ba điểm của “Golden Triangle”, nổi bật với các cung điện, pháo đài và bản sắc “Pink City”.

Nếu muốn một nhịp đi chậm hơn, mềm hơn so với hình dung quen thuộc về Ấn Độ đông đúc, Kerala là lựa chọn đáng cân nhắc. Theo Incredible India, vùng backwaters of Alappuzha là mạng lưới hồ, kênh và đầm nước nổi tiếng của bang Kerala, nơi du khách có thể trải nghiệm houseboat, ngắm cảnh làng ven sông và cảm nhận một Ấn Độ xanh, yên và nhiều chất nghỉ dưỡng hơn.

Trong khi đó, với những người tìm kiếm chiều sâu tinh thần, Rishikesh lại mở ra một trải nghiệm rất khác. Cổng thông tin du lịch chính thức của Ấn Độ mô tả nơi đây là “Yoga Capital of the World”, nằm dưới chân Himalaya bên dòng sông Hằng, nổi tiếng với yoga, thiền, ashram, lễ Ganga Aarti vào buổi tối và cả các hoạt động ngoài trời như rafting. Đây là kiểu điểm đến phù hợp với du khách Việt yêu thích du lịch chữa lành, trải nghiệm văn hóa – tâm linh hoặc muốn khám phá một lát cắt khác của Ấn Độ ngoài đền đài và đô thị.