Tin lời chữa rắn cắn theo mẹo dân gian, người phụ nữ 76 tuổi nguy kịch: Sai lầm tai hại!

Sáng 25/2, bệnh nhân S. (76 tuổi) đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, bà được cấp cứu khẩn cấp với nhiều biểu hiện nặng như nôn ra máu, cánh tay sưng to, tím đen và có dấu hiệu hoại tử.

Bà S. khi được chuyển viện cấp cứu

Theo người nhà, sự việc xảy ra vào chiều 24/2 khi bà S đang cắt cỏ quanh nhà thì bị một con rắn cắn vào tay. Con rắn được nhận dạng có đặc điểm giống rắn chàm quạp, loài rắn độc phổ biến có nọc gây rối loạn đông máu và tổn thương mô nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, gia đình quyết định cho bà uống thuốc dân gian với hy vọng nọc độc sẽ tự giảm.

Khi tình trạng không cải thiện, bệnh nhân tiếp tục được đưa đến một thầy lang chuyên chữa rắn cắn. Việc xử trí chậm trễ khiến nọc độc có thêm thời gian lan rộng. Đến tối cùng ngày, sức khỏe bà S chuyển xấu nhanh chóng, xuất hiện dấu hiệu xuất huyết và hoại tử rõ rệt. Gia đình buộc phải gọi xe cứu thương đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân trong tình trạng nặng, cần huyết thanh kháng nọc phù hợp nhưng cơ sở không có sẵn, vì vậy bà được chuyển gấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm để điều trị chuyên sâu. Theo các bác sĩ, nếu tiếp tục chậm trễ, nguy cơ mất chi hoặc tử vong là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các chuyên gia cấp cứu cho biết đây không phải trường hợp hiếm. Mỗi năm, nhiều bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện muộn vì tin vào mẹo dân gian như đắp lá, uống thuốc nam, rạch vết thương hay tìm thầy lang. Những cách này không trung hòa được nọc độc, thậm chí còn làm tình trạng nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết và hoại tử.

Rắn chàm quạp là loài có độc tính mạnh

Với rắn độc, yếu tố quyết định là thời gian. Nọc rắn có thể gây rối loạn đông máu, phá hủy mô, suy thận và sốc chỉ trong vài giờ. Huyết thanh kháng nọc hiện vẫn là phương pháp điều trị đặc hiệu duy nhất, cần được sử dụng tại cơ sở y tế có chuyên môn. Việc trì hoãn điều trị khiến quá trình xử trí khó khăn hơn, thời gian hồi phục kéo dài và chi phí tăng cao.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để làm chậm quá trình lan nọc và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự chữa theo mẹo truyền miệng, không rạch vết thương, không hút nọc hay đắp thuốc không rõ nguồn gốc.

Trường hợp của bà S là lời cảnh báo rõ ràng rằng một quyết định sai trong những phút đầu sau khi bị rắn cắn có thể khiến tình trạng chuyển từ nhẹ sang nguy kịch rất nhanh. Trong cấp cứu rắn cắn, niềm tin vào kinh nghiệm dân gian đôi khi chính là yếu tố khiến bệnh nhân đánh mất “thời gian vàng” để cứu sống bản thân.