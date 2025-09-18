Tin lời bạn trên Tiktok, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển 100 triệu để nhận quà, nhân viên Agribank thấy bất thường liền báo công an

Theo Báo Lào Cai, chiều 17/9/2025, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Văn Bàn kịp thời ngăn 1 người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước đó, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển số tiền 100 triệu đồng từ khách hàng tên T, trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nhân viên ngân hàng phát hiện chị có biểu hiện sốt ruột, lo âu, liên tục xem điện thoại. Nghi ngờ chị T bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhân viên quầy giao dịch đã báo cáo lãnh đạo ngân hàng, liên hệ với Công an xã Văn Bàn đề nghị xác minh, làm rõ.

Chị T cung cấp thông tin và được lực lượng Công an xã Văn Bàn tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Văn Bàn đã nhanh chóng có mặt, động viên tinh thần, thuyết phục chị T cung cấp thông tin. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định chị T đang bị kẻ xấu lừa đảo qua mạng.

Chị T cho biết: khoảng 10 ngày trước, bản thân có quen biết một người bạn qua mạng xã hội TikTok. Sau khoảng thời gian nói chuyện, người bạn nói đã gửi tặng chị T 1 hộp quà có chứa 500.000 USD tiền mặt và hộp quà trên đang được lưu giữ tại hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay sau đó, 1 đối tượng tự xưng là cán bộ hải quan gọi điện thoại yêu cầu chị T phải chuyển khoản số tiền 160 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank) Chi nhánh Hà Nội, tên chủ tài khoản là “NGUYỄN THỊ NGỌC THU”, với lý do việc gửi tiền từ nước ngoài về Việt Nam là vi phạm nên hộp quà trên đang bị hải quan tạm giữ. Nếu chị T muốn nhận được hộp quà có chứa số tiền 500.000 USD trên thì phải nộp phí xử phạt và chi phí chuyển đổi từ tiền USD sang Việt Nam đồng là 160 triệu đồng.

Sau khi được Công an xã Văn Bàn tuyên truyền, giải thích chị đã hiểu rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng và dừng thực hiện giao dịch chuyển tiền.



