Trước ngày 1/10, tất cả các tài xế đều phải trang bị thứ này trong điện thoại: Làm càng sớm càng tốt

Khám phá kiến thức về công nghệ đằng sau hệ thống thu phí không dừng và tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP! Thử sức với 5 câu hỏi thú vị để hiểu rõ hơn về công nghệ thanh toán hiện đại. CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Đáp án đúng là: B. Liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng
Giải thích: Tài khoản giao thông sử dụng công nghệ liên kết với ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng để trừ tiền tự động khi qua trạm BOT, đảm bảo giao dịch nhanh chóng và minh bạch.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: A. Định danh chủ phương tiện
Giải thích: Tài khoản giao thông yêu cầu thông tin định danh của chủ phương tiện, giúp đảm bảo an toàn pháp lý và minh bạch dòng tiền.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: A. Viettel Money hoặc thẻ Visa
Giải thích: Công nghệ thanh toán của ePass cho phép liên kết tài khoản giao thông qua Viettel Money hoặc thẻ Visa, nhưng thẻ Visa có thể chịu phụ phí 1-2% tùy ngân hàng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Phí đỗ xe, đăng kiểm, mua xăng
Giải thích: Công nghệ tài khoản giao thông cho phép mở rộng thanh toán cho các dịch vụ như phí đỗ xe, phí đăng kiểm, mua xăng, dầu hoặc sạc xe điện trong tương lai.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. Ví VETC liên kết ngân hàng
Giải thích: Người dùng VETC cần nâng cấp lên ví VETC và liên kết với ngân hàng đã định danh để chuyển đổi sang tài khoản giao thông.Tìm hiểu thêm