Trước ngày 1/10, tất cả các tài xế đều phải trang bị thứ này trong điện thoại: Làm càng sớm càng tốt

Minh Anh |

Việc này có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông qua các trạm BOT thu phí.

Tài khoản giao thông và Nghị định 119/2024/NĐ-CP

Khám phá kiến thức về công nghệ đằng sau hệ thống thu phí không dừng và tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP! Thử sức với 5 câu hỏi thú vị để hiểu rõ hơn về công nghệ thanh toán hiện đại. CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Công nghệ nào được áp dụng để trừ tiền trực tiếp từ tài khoản giao thông khi qua trạm BOT?

Đáp án đúng là: B. Liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng

Giải thích: Tài khoản giao thông sử dụng công nghệ liên kết với ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng để trừ tiền tự động khi qua trạm BOT, đảm bảo giao dịch nhanh chóng và minh bạch.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Tài khoản giao thông sử dụng công nghệ gì để đảm bảo an toàn pháp lý?

Đáp án đúng là: A. Định danh chủ phương tiện

Giải thích: Tài khoản giao thông yêu cầu thông tin định danh của chủ phương tiện, giúp đảm bảo an toàn pháp lý và minh bạch dòng tiền.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Người dùng ePass có thể sử dụng công nghệ thanh toán nào để liên kết tài khoản giao thông?

Đáp án đúng là: A. Viettel Money hoặc thẻ Visa

Giải thích: Công nghệ thanh toán của ePass cho phép liên kết tài khoản giao thông qua Viettel Money hoặc thẻ Visa, nhưng thẻ Visa có thể chịu phụ phí 1-2% tùy ngân hàng.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Công nghệ thu phí không dừng giúp tài khoản giao thông hỗ trợ những dịch vụ nào trong tương lai?

Đáp án đúng là: B. Phí đỗ xe, đăng kiểm, mua xăng

Giải thích: Công nghệ tài khoản giao thông cho phép mở rộng thanh toán cho các dịch vụ như phí đỗ xe, phí đăng kiểm, mua xăng, dầu hoặc sạc xe điện trong tương lai.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Hệ thống nào được nâng cấp để người dùng VETC chuyển đổi sang tài khoản giao thông?

Đáp án đúng là: C. Ví VETC liên kết ngân hàng

Giải thích: Người dùng VETC cần nâng cấp lên ví VETC và liên kết với ngân hàng đã định danh để chuyển đổi sang tài khoản giao thông.

Tìm hiểu thêm
VETC

ePass

tài khoản giao thông

