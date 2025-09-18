Trước ngày 1/10, tất cả các tài xế đều phải trang bị thứ này trong điện thoại: Làm càng sớm càng tốt

Khám phá kiến thức về công nghệ đằng sau hệ thống thu phí không dừng và tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP! Thử sức với 5 câu hỏi thú vị để hiểu rõ hơn về công nghệ thanh toán hiện đại. CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Công nghệ nào được áp dụng để trừ tiền trực tiếp từ tài khoản giao thông khi qua trạm BOT? A. Thanh toán bằng tiền mặt sai B. Liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng đúng C. Quét mã QR tại trạm sai Đáp án đúng là: B. Liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng Giải thích: Tài khoản giao thông sử dụng công nghệ liên kết với ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng để trừ tiền tự động khi qua trạm BOT, đảm bảo giao dịch nhanh chóng và minh bạch. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Tài khoản giao thông sử dụng công nghệ gì để đảm bảo an toàn pháp lý? A. Định danh chủ phương tiện đúng B. Mã hóa dữ liệu giao dịch sai C. Kết nối Wi-Fi tại trạm sai Đáp án đúng là: A. Định danh chủ phương tiện Giải thích: Tài khoản giao thông yêu cầu thông tin định danh của chủ phương tiện, giúp đảm bảo an toàn pháp lý và minh bạch dòng tiền. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Người dùng ePass có thể sử dụng công nghệ thanh toán nào để liên kết tài khoản giao thông? A. Viettel Money hoặc thẻ Visa đúng B. Thanh toán qua mã PIN sai C. Chuyển khoản trực tiếp tại trạm sai Đáp án đúng là: A. Viettel Money hoặc thẻ Visa Giải thích: Công nghệ thanh toán của ePass cho phép liên kết tài khoản giao thông qua Viettel Money hoặc thẻ Visa, nhưng thẻ Visa có thể chịu phụ phí 1-2% tùy ngân hàng. Tìm hiểu thêm

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Công nghệ thu phí không dừng giúp tài khoản giao thông hỗ trợ những dịch vụ nào trong tương lai? A. Chỉ trả phí đường bộ sai B. Phí đỗ xe, đăng kiểm, mua xăng đúng C. Mua vé máy bay sai Đáp án đúng là: B. Phí đỗ xe, đăng kiểm, mua xăng Giải thích: Công nghệ tài khoản giao thông cho phép mở rộng thanh toán cho các dịch vụ như phí đỗ xe, phí đăng kiểm, mua xăng, dầu hoặc sạc xe điện trong tương lai. Tìm hiểu thêm