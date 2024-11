DỰ BÁO MƯA LỚN Ở KHU VỰC TRUNG BỘ

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Khu vực Trung Bộ có mưa cục bộ.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ gần sáng ngày 03/11 đến đêm 03/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40- 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h).

Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi Từ gần sáng ngày 03/11 đến đêm 03/11 40-100, cục bộ có nơi trên 200

Cảnh báo

Ngày và đêm 04/11, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN QUẢNG NAM VÀ TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong 12 giờ qua (từ 02 giờ đến 14 giờ ngày 03/11), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to như: Bạch Mã 84,8mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 70mm (Đà Nẵng); Núi Thành 116mm (Quảng Nam);...

Trong 02 giờ qua (từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 03/11), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Phường12 45,2mm; Đạ Sar 42mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Nam từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó .

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới

TT Tỉnh/TP Huyện 1 Thừa Thiên Huế Phong Điền, Phú Lộc, TX.Hương Thủy, TX.Hương Trà 2 Đà Nẵng Hòa Vang, Quận Liên Chiểu, Quận Sơn Trà 3 Quảng Nam Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước 4 Lâm Đồng Bảo Lâm, Đam Rông, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, TP.Bảo Lộc, TP.Đà Lạt

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Hiện nay (03/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Trên đất liền: khoảng gần sáng ngày 04/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ ngày 04/11, ở khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời chuyển lạnh; từ ngày 05-06/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm 04/11, có mưa, mưa rào. Ngày trời lạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-23 độ, đêm 04/11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Trên biển: từ đêm 03/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất ( o C) Nhiệt độ trung bình ( o C) Đêm 03/11 và ngày 04/11 Vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19, vùng núi có nơi dưới 15 18-20 Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 18-20 20-22 Đêm 04/11 và ngày 05/11 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 17-19, vùng núi có nơi dưới 15 19-21

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ gần sáng ngày 04/11 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và dông.

Từ gần sáng ngày 04/11, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Nhận định về diễn biến khí tượng thủy văn, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 11/2024, có nhiều loại hình thái thời tiết nguy hiểm (áp thấp nhiệt đới) ảnh hưởng đến nước ta.

Theo ông Mai Văn Khiêm: Trong 10 ngày đầu tháng 11, ở vùng biển phía Nam Biển Đông có khả năng hình thành vùng xoáy thấp, gây ra tình trạng mưa dông và nguy cơ gió giật mạnh trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông.

Đồng thời, cũng không loại trừ trường hợp vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới làm gia tăng tình trạng thời tiết xấu ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông.

Cùng với đó, trong những ngày tới, nước ta còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đáng kể nhất là đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng từ ngày 4-7/11 với cường độ mạnh, khiến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển tăng cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Mưa lớn diện rộng, diễn biến phức tạp

Trên đất liền, từ ngày 3-10/11, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng tổ hợp của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn gồm: Vùng xoáy thấp ở Nam và giữa Biển Đông; ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường cộng với đới gió Đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500-5.000m.

Đây là một hình thái thời tiết gây mưa đặc biệt lớn điển hình ở khu vực miền Trung.

"Chúng tôi dự báo đây là đợt mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi.

Vùng mưa lớn không chỉ tập trung ở các tỉnh, thành (Hà Tĩnh đến Đà Nẵng) đã có mưa rất lớn trong những ngày qua và còn mở rộng ra phần phía Nam, cụ thể là từ Quảng Nam đến Phú Yên", ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Sau ngày 10/11, mưa lớn ở miền Trung còn có diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn.

Trong đó nửa đầu tháng 11, mưa lớn tập trung nhiều ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, mưa lớn tập trung nhiều từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên.

Từ đêm 4/11, Bắc Bộ có thể xảy ra đợt rét đầu tiên mùa Đông 2024

Ngoài ra theo tính toán, tác động của không khí lạnh và nhiễu gió Đông cũng ảnh hưởng mạnh đến thời tiết của miền Bắc, khiến khu vực Bắc Bộ từ khoảng đêm 4/11 trở đi có thể xảy ra đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm 2024-2025.

Để ứng phó với các hình thái thời tiết trên, ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo, khu vực trên biển, mưa dông, gió mạnh, sóng cao, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Vì vậy, chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng và các đơn vị chức năng cần lưu ý cảnh báo nguy hiểm đối với các tàu thuyền, khu vực có lồng bè nuôi trồng thủy sản và công trình ven biển.

Nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng

Theo ông Mai Văn Khiêm, trên đất liền khu vực Trung Bộ, từ ngày 26-30/10 đã xảy ra mưa rất lớn, các hồ đã tích thêm nước, đất đã bão hòa.

Do vậy cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực này, kèm theo đó là tình trạng ngập úng diện rộng có khả năng xuất hiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành theo quy định. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/.

Đồng thời, hướng dẫn các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, rà soát các điểm xung yếu lũ quét và sạt lở, tắc nghẽn dòng chảy trên sông, suối để kịp thời phòng tránh, ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương rà soát, cung cấp thông tin về các khu vực, lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ bị tác động bởi thiên tai để tổ chức dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai có hiệu quả theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Đôn đốc các chủ hồ chứa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về cung cấp số liệu quan trắc, thông tin vận hành, dự báo cho các đơn vị và cơ quan khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.

Chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung

Ngày 1/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện đề nghị các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền Trung.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 03/11 đến ngày 05/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Từ ngày 06/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tiếp theo văn bản số 8220/BNN-ĐĐ ngày 31/10/2024, để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định:

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng; chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Trực ban nghiêm túc (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới

Ngày 31/10/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 8220/BNN-ĐĐ gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông và 13 tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới.

Văn bản nêu rõ, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 6 (bão TRAMI) khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 1.000mm như Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 1.500mm, Hồ Sông Thai (Quảng Bình) 1.250mm, gây ngập lụt diện rộng.

Theo thông tin dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn số 1297/TCKTTV-QLDB, từ ngày 03 đến ngày 10/11/2024, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.

Sau ngày 10/11/2024, mưa lớn ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn.

Trong đó, nửa đầu tháng 11, mưa lớn tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, mưa lớn tập trung nhiều ở các tỉnh Quảng Bình trở vào đến Phú Yên.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ kéo dài trong những ngày tới, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành:

Một là, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, nhất là tại các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Các tỉnh/thành phố chủ động thu hoạch sớm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Hai là, rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Ba là, kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định.

Bốn là, rà soát phương án đảm bảo an toàn giao thông nhất là khu vực dễ bị chia cắt, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Năm là, thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo về mưa lũ để chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Sáu là, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương rà soát các phương án đảm bảo an toàn, hiệu quả với diễn biến mưa lũ.

Bẩy là, trực ban nghiêm túc (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Bộ NNPTNT đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện.