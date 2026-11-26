Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực miền Trung sẽ đón một đợt mưa lớn kéo dài khoảng 4 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng và trưa nay (26/11), khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ chiều mai 27/11 đến ngày 28/11, khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to. Khu vực Tp. Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đến chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

(Tổng lượng mưa tính từ chiều 27/11 đến sáng 30/11 khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm).

Ảnh: Việt Hùng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ, tăng khoảng 4 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.