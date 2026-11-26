Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Quảng Ninh vừa bắt giữ tài xế xe đầu kéo cất giấu 16 kg nghi pháo hoa nổ trong cabin.

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 23/11, tại Km 54, Quốc lộ 18 (thuộc khu phố Yên Lâm, phường Đông Triều), Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Quảng Ninh đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo đang lưu thông theo hướng từ phường Mạo Khê đi phường An Sinh do N.T.K, sinh năm 1992, trú tại phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh điều khiển.

Số pháo được N.T.K giấu trong cabin (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Qua kiểm tra khu vực cabin phía sau ghế lái, tổ công tác phát hiện 08 hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, gồm 04 hộp màu tím và 04 hộp màu đỏ.

Tiến hành cân kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng ghi nhận 04 hộp màu tím có trọng lượng 2,25 kg/hộp (tổng 9 kg) và 04 hộp màu đỏ có trọng lượng 1,75 kg/hộp (tổng 7 kg). Tổng khối lượng toàn bộ tang vật là 16 kg.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Đông Triều tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng nghi là pháo nổ và lấy lời khai ban đầu đối với tài xế.

Tại cơ quan Công an, N.T.K khai nhận là lái xe container thuê cho Công ty vận tải T.L (địa chỉ tại Yên Mỹ, Hưng Yên). Ngày 20/11, K điều khiển xe đầu kéo trên đi từ Móng Cái qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân sang thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc) để lấy hàng cho công ty.

Trong quá trình chờ lấy hàng N.T.K đã nhờ một người phụ nữ người Trung Quốc mua hộ số pháo hoa nổ trên mục đích để sử dụng khi có nhu cầu với giá 300.000 đồng/hộp.

Sau khi nhận đủ số pháo, N.T.K thanh toán 2,4 triệu đồng rồi giấu toàn bộ số pháo xuống dưới gầm giường trong cabin xe. Khi lái xe đến địa điểm trên thì bị lực lượng CSGT phát hiện.

Hiện tổ công tác Phòng CSGT đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cùng hàng hóa trên xe để phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, trưng cầu giám định tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các tài xế đường dài và người dân trong giai đoạn cao điểm cuối năm, khi tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua khu vực biên giới có chiều hướng gia tăng. Mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 06 kg trở lên đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Theo Công an thành phố Quảng Ninh