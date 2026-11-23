Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/11), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển vào miền Bắc nước ta.

Khoảng gần sáng và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Thanh Hóa).

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/11

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 17-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 12-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.



