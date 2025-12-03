HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều nơi mưa to đến rất to

Duy Anh |

Không khí lạnh tràn về gây mưa ở Bắc Bộ và mưa to đến rất to tại Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (3/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm khoảng 3-6 độ.

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm - Ảnh 1.

Một đợt không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống nước ta gây mưa diện rộng tại một số tỉnh miền Trung (Ảnh: Lao động).

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/12

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ, có nơi dưới 13 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ, vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cục CSGT ra cảnh báo liên quan đến giấy phép lái xe của người dân
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 4/12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại