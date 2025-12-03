Khám xét phòng làm việc của cán bộ thuế Nguyễn Thị Phương

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh gồm: Nguyễn Thị Phương, chuyên viên và Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 3 để điều tra hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ Công ty H, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H (Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Phương( áo trắng ở giữa) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét phòng làm việc của Nguyễn Thị Hoa (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét phòng làm việc của Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Bắc Ninh đã thi hành các Lệnh, Quyết định nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.