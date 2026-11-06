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Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sẽ có mưa to kéo dài nhiều ngày

Duy Anh
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Theo dự báo, từ đêm Chủ nhật tuần này, miền Bắc sẽ chuyển mưa rét.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/11), một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Riêng khu vực Hà Nội từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sẽ có mưa to kéo dài nhiều ngày - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét từ cuối tuần (Ảnh: Như Hoàn).

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An từ đêm 8 đến sáng 9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 12-13/11, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/11

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ êm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

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