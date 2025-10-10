HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại

Duy Anh |

Theo dự báo, khoảng giữa tuần sau, Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-4 ngày tới, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ.

Dự kiến từ khoảng ngày 13–14/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu tràn về, khu vực này sẽ có mưa rào rải rác, xen kẽ những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm.

Tuy nhiên, khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng là thấp.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại- Ảnh 1.

Không khí lạnh yếu sẽ gây mưa ở miền Bắc (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Thông báo khẩn: Các xã sau của Hà Nội đặc biệt chú ý
