Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ và đang tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa rào.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP. Huế đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15 độ; Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12 độ; Vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11
Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-18 độ, giảm khoảng 3 độ so với hôm nay.
Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu-Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-17 độ, có nơi dưới 8 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-18 độ, có nơi dưới 5 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 13-23 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.
Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.