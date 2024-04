Tin không khí lạnh mới nhất: Hôm nay miền Bắc đón "mưa vàng" giải nhiệt

Ngày 30/4 nắng nóng vẫn gay gắt

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/4, khu vực Bắc Bộ vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 36-39 độ, một số nơi vượt qua 39 độ; độ ẩm tối thiểu có thể giảm xuống 40-45%.

Riêng tại khu vực Tây Bắc nắng nóng lại càng gay gắt hơn khi nhiệt độ tối đa có thể đạt tới 39-42 độ, một số nơi vượt mốc 42 độ; độ ẩm tối thiểu cũng chỉ ở mức 30-35%.

Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên tiếp tục có nắng nóng khắc nghiệt, với nhiệt độ có thể lên tới 39-42 độ, thậm chí có nơi còn vượt quá mức 42 độ; độ ẩm tối thiểu dao động chỉ khoảng 30-35%.

Ảnh minh hoạ đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 4. Ảnh: Báo Tin tức

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn, một số nơi xuất hiện nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt khi nhiệt độ tối đa có thể đạt từ 35-38 độ, thậm chí có nơi vượt quá 39 độ; độ ẩm tối thiểu chủ yếu nằm trong khoảng 45-50%.

Trong khi đó, từ Khánh Hòa tới Bình Thuận cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất thường xuyên ở mức 35-36 độ, có nơi còn cao hơn 36 độ; và độ ẩm tối thiểu phổ biến từ 55-60%.

Không khí lạnh nén rãnh áp thấp tạo mưa giải nhiệt

Dự kiến từ chiều tối và đêm 30/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp và dải hội tụ gió cao trong đới gió Tây, sẽ xuất hiện mưa dông ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết cho những ngày tiếp theo, khu vực Đông Bắc Bộ vẫn sẽ có mưa rào và dông vào buổi chiều tối và đêm, đôi nơi mưa to. Ban ngày, thời tiết có nắng, có khu vực nắng nóng nhưng độ gay gắt giảm bớt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông xảy ra sau một ngày nắng nóng gay gắt nên nguy cơ rất cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh vùng núi.

Ảnh minh hoạ mưa dông giải nhiệt ngày 30/4. Ảnh: VTC News

Như vậy, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đợt nắng nóng khốc liệt ở miền Bắc và miền Trung chính thức hạ nhiệt từ ngày mai 1/5.

Sau khi đợt không khí lạnh về vào ngày 30/4 suy yếu, dự báo khu vực miền Bắc sẽ tiếp nhận một đợt không khí lạnh mới vào cuối tuần. Dưới tác động của không khí lạnh phối hợp với vùng hội tụ gió ở tầng cao, từ ngày 2 đến 8/5, khu vực này sẽ có các cơn mưa rào và dông lẻ tẻ, nơi cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Các đợt mưa này chủ yếu xảy ra vào buổi chiều tối và đêm.