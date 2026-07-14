Tín hiệu này cho thấy Mitsubishi Xforce hybrid rộng cửa về Việt Nam hơn, tăng cạnh tranh Yaris Cross

Mitsubishi dường như chuẩn bị ra mắt phiên bản Xforce hybrid đầu tiên tại Indonesia ngay tuần này.

Nhằm gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường xe điện hóa, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để trình làng sản phẩm mới nhất thuộc phân khúc hybrid. Theo thông tin chính thức được công bố vào ngày 13/7/2026, đây là mẫu xe điện lai hybrid (HEV) đầu tiên của Mitsubishi Motors được phân phối chính hãng tại thị trường này.

Hình ảnh úp mở mẫu hybrid mới của Mitsubishi tại Indonesia. Ảnh: Mitsubishi

Hình ảnh bóng mờ được hãng hé lộ cho thấy những đường nét thiết kế đặc trưng cùng kiểu dáng của dòng SUV đô thị Mitsubishi Xforce. Trước Indonesia, phiên bản Xforce hybrid cũng đã được mở bán tại thị trường Thái Lan.

Sự kiện Xforce hybrid xuất hiện tại Indonesia mang lại tín hiệu tích cực hơn cho thị trường Việt Nam. Hiện tại, dòng xe Xforce đang phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia. Do đó, việc dây chuyền sản xuất tại quốc gia này chính thức hoàn thiện và mở bán phiên bản hybrid đồng nghĩa với cơ hội đưa cấu hình này về Việt Nam trở nên rộng mở và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mẫu hybrid mới này có thể là Xforce. Ảnh: ST

Về thông số kỹ thuật, hệ thống hybrid của Mitsubishi kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L MIVEC, sản sinh công suất 94 mã lực, cùng một mô-tơ điện cho tổng công suất kết hợp đạt 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Xe trang bị pin Lithium-ion 1,1 kWh cùng hộp số tự động vô cấp e-CVT. Hệ thống tự động chuyển đổi giữa chế độ chạy thuần điện ở tốc độ thấp và kích hoạt động cơ xăng khi tăng tốc ở dải tốc độ cao, giúp mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng hơn 4 lít/100 km đường hỗn hợp.

Động cơ hybrid sẽ là lợi thế cạnh tranh cho Xforce trước Yaris Cross và HR-V. Ảnh: Mitsubishi

Kích thước của xe được duy trì với chiều dài 4.390 mm, rộng 1.810 mm và trục cơ sở 2.650 mm. Do phải nhường khoảng trống bố trí hệ thống pin dưới sàn, khoảng sáng gầm của phiên bản hybrid hạ xuống còn 183 mm thay vì mức 222 mm trên các phiên bản máy xăng.

Khách hàng tại Indonesia có thể trực tiếp chiêm ngưỡng mẫu xe mới tại khu trưng bày đặc biệt bắt đầu từ ngày 16/7/2026 ở trung tâm thương mại Mal Kota Kasablanka. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức cũng bố trí khu vực lái thử để khách tham quan có cơ hội trải nghiệm thực tế khả năng vận hành của dòng xe này.