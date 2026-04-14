Tín hiệu lạ từ Nga: Chỉ bán khí đốt cho EU nếu các đối tác khác 'mua không hết'

Phát biểu được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra hôm Chủ nhật trong một cuộc trả lời báo chí, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga hiện có nguồn khí đốt dồi dào và vẫn còn năng lực xuất khẩu chưa sử dụng hết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nhu cầu từ các thị trường thay thế đang ở mức cao, khiến việc phân bổ nguồn cung mang tính linh hoạt theo tình hình thực tế.

Trong một cuộc trả lời báo chí, theo hãng thông tấn TASS, ông Peskov nói: “Nếu sau khi đáp ứng các thị trường khác mà vẫn còn khí đốt thì tại sao lại không cung cấp cho châu Âu? Hiện tại chúng tôi có đủ nguồn cung và còn dư địa xuất khẩu. Nhưng các thị trường thay thế cũng có nhu cầu rất lớn”.

Ông cũng cho rằng việc Liên minh châu Âu theo đuổi kế hoạch chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga vào cuối năm tới là một quyết định mang tính chính trị, đồng thời đặt câu hỏi về tính hiệu quả dài hạn của chiến lược này trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn biến động mạnh.

Trong khi đó, dữ liệu thị trường cho thấy châu Âu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu một lượng đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, đặc biệt từ dự án Yamal LNG của tập đoàn Novatek.

Theo số liệu do công ty phân tích Kpler công bố và được Financial Times dẫn lại, trong quý I năm nay, lượng LNG từ Yamal được chuyển tới châu Âu đã tăng khoảng 17% so với cùng kỳ, đạt khoảng 5 triệu tấn.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, các quốc gia châu Âu đã tiếp nhận 69 trong tổng số 71 chuyến hàng LNG xuất phát từ bán đảo Yamal ở Tây Siberia. Riêng tháng 3 ghi nhận 25 chuyến hàng, mức cao nhất trong quý, cho thấy nhu cầu nhập khẩu vẫn duy trì ở mức ổn định bất chấp các nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.

Diễn biến này phản ánh thực tế rằng dù EU đang đẩy mạnh giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, việc tìm kiếm nguồn thay thế với mức giá cạnh tranh không phải là điều dễ dàng. Thị trường LNG toàn cầu hiện chịu áp lực lớn khi nhu cầu từ nhiều khu vực, đặc biệt là châu Á và châu Âu, cùng tăng cao.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng châu Âu vẫn sẽ phải duy trì sự linh hoạt nhất định trong chiến lược nhập khẩu năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi sang các nguồn cung dài hạn và năng lượng tái tạo.

Về phía Nga, ông Peskov khẳng định châu Âu hoàn toàn có khả năng đảm bảo nguồn cung khí đốt ngay cả khi không còn nhập khẩu từ Nga, nhờ sự phát triển của các nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên (LNG) trên toàn cầu cũng như sự vận hành của thị trường giao ngay.

Giới phân tích nhận định phát biểu của phía Nga cho thấy nước này vẫn để ngỏ khả năng quay lại thị trường châu Âu nếu điều kiện địa chính trị và thương mại cho phép, trong khi EU tiếp tục theo đuổi chiến lược giảm phụ thuộc dài hạn vào nguồn năng lượng từ Moscow.