Lượng vàng mua vào từ Nga đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Động thái này đặc biệt đáng chú ý khi Thụy Sĩ đã chính thức tham gia lệnh cấm vận toàn châu Âu đối với vàng nhập khẩu từ Nga vào tháng 8 năm 2022.

Tuy nhiên, chế độ trừng phạt tỏ ra khá mơ hồ. Chính quyền Thụy Sĩ đã làm rõ rằng lệnh cấm không áp dụng cho kim loại đã rời khỏi Nga trước khi các hạn chế được áp dụng.

Điều này cho phép các công ty Thụy Sĩ tiếp tục mua vàng nếu vàng được nhập khẩu qua nước thứ ba hoặc đã được lưu trữ tại các kho hàng bên ngoài Nga. Kẽ hở pháp lý này trên thực tế đã cho phép dòng chảy thương mại tiếp tục, mặc dù dưới hình thức đã được điều chỉnh.

Theo số liệu thống kê chính thức, trong nửa đầu năm, Thụy Sĩ đã nhập khẩu 10,2 tấn vàng từ Nga, trị giá khoảng 934,7 triệu đô la. Về mặt vật chất, con số này tăng 50% so với năm trước, và về mặt tiền tệ, mức tăng là 100%.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu của Nga, vàng vẫn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh khả năng tiếp cận thị trường vốn phương Tây còn hạn chế và doanh thu từ dầu mỏ đang sụt giảm.

Thụy Sĩ tăng mạnh nhập khẩu vàng từ Nga.

Cũng cần lưu ý rằng vàng đóng vai trò chiến lược ở Thụy Sĩ. Quốc gia này từ lâu đã là trung tâm tinh chế và chế biến kim loại quý lớn nhất thế giới. Các nhà máy tinh chế hàng đầu, nơi tiêu thụ một phần đáng kể sản lượng thị trường vàng toàn cầu, đều nằm ở đây.

Do vậy mối quan tâm của Thụy Sĩ đối với nguồn cung, bao gồm cả từ Nga, được giải thích không hẳn bởi nhu cầu thị trường nội địa mà bởi vị thế là một trung tâm chế biến vàng toàn cầu và sau đó là tái xuất khẩu. Xét về tổng khối lượng giao dịch, Thụy Sĩ đã mua hơn 95,1 tỷ đô la vàng trên thị trường thế giới trong 6 tháng đầu năm.

Con số này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh không chỉ giá kim loại leo thang mà còn cả nhu cầu gia tăng từ các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Nhà cung cấp vàng hàng đầu của Thụy Sĩ trong nửa đầu năm là Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 19,2 tỷ đô la. Tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, con số đạt 17,6 tỷ đô la, và Canada với tổng kim ngạch nhập khẩu ở mức 4,5 tỷ đô la, Australia (4,4 tỷ đô la) và Uzbekistan (4,3 tỷ đô la) cũng nằm trong top năm.

Cơ cấu nhập khẩu này nhấn mạnh sự đa dạng hóa nguồn cung của Thụy Sĩ và cam kết duy trì chuỗi cung ứng ổn định ngay cả trong bối cảnh chính trị ngày càng khó khăn.

Điều đáng chú ý là một mặt các nước phương Tây đang tuyên bố áp dụng những biện pháp hạn chế cứng rắn nhằm giảm nguồn thu từ xuất khẩu nguyên liệu thô của Nga. Mặt khác, do đặc thù của thương mại toàn cầu và các chương trình tái xuất phức tạp, lệnh cấm này không phải là tuyệt đối.

Theo quan điểm của Thụy Sĩ, chính sách này mang tính thực dụng khi họ muốn duy trì vị thế một trung tâm chế biến lớn, bởi việc từ chối nguồn cung từ Nga có thể làm suy yếu vị thế của nước này trên thị trường toàn cầu.