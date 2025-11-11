Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (ngày 11/11), không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.

Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Một đợt không khí lạnh mạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét (Ảnh: TP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ.



