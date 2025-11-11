HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

Duy Anh |

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 13/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, miền núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (ngày 11/11), không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. 

Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh- Ảnh 1.

Một đợt không khí lạnh mạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét (Ảnh: TP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 19-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

331 chủ xe ô tô và 64 xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 12/11

thời tiết hà nội ngày 12/11

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại