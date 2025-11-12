Thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng

Nội dung này được quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 280/2025 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2025, người dân không phải nộp hoặc xuất trình bản chính hay bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID khi thực hiện chứng thực.

Từ ngày 1/11/2025, người dân không phải xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID khi chứng thực (Ảnh: Cổng TTĐT Tây Ninh).

Theo quy định mới, khi đến cơ quan có thẩm quyền để chứng thực, người yêu cầu chứng thực chỉ cần xuất trình thông tin tương ứng từ ứng dụng VNeID, thay vì phải mang theo bản giấy của các loại giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị tiếp nhận yêu cầu chứng thực sẽ không yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao các giấy tờ, tài liệu như:

Việc tích hợp và sử dụng dữ liệu số hóa giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng phải mang theo nhiều giấy tờ bản giấy, đồng thời tăng cường tính minh bạch, chính xác trong xác thực thông tin công dân.

Đáng chú ý, Nghị định 280 cũng quy định, trong trường hợp người dân đề nghị chứng thực và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định, thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm chủ động khai thác thông tin này, thay vì yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ.

Việc áp dụng quy định này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà còn giúp các cơ quan, đơn vị hành chính từng bước thay đổi phương thức làm việc từ thủ công sang điện tử, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.







