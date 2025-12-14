Tin gió mùa Đông Bắc: Ngày mai, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm 3-6 độ.

Do tác động của không khí lanh, đêm nay và ngày mai, khu vực Thanh Hoá và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác; khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu xuống khu vực Trung Bộ gây mưa, nhiệt độ giảm (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-24 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.