Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Từ ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/3), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, xuất hiện mưa vài nơi.

Khoảng đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay đến mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 3/3, đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Ảnh minh họa (nguồn: Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/3

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.