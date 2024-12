Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Từ đêm mai, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh tăng cường vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Từ nay đến ngày 25/12, nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 13-15 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ C.

Từ đêm mai, Trung Bộ và Tây Nguyên đón đợt mưa lớn kéo dài (Ảnh: Tiền phong).

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở nam Biển Đông kết hợp không khí lạnh tăng cường nên hôm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, từ đêm 23/12 đến ngày 24/12, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gần sáng và ngày 24/12, ở khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 26/12, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 10-22 độ C, nhiệt độ về đêm giảm 3 độ so với đêm qua.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-23 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.