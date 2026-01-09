HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Rét đậm diện rộng ở miền Bắc sắp chấm dứt

Duy Anh |

Theo dự báo, từ ngày mai, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Dự báo, từ ngày mai (10/1), tình trạng rét đậm diện rộng ở miền Bắc sẽ chấm dứt, khu vực đồng bằng trời rét đậm về đêm và sáng, ban ngày tăng lên mức cao nhất 23 độ C. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì rét đậm, có nơi rét hại.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Rét đậm diện rộng ở miền Bắc sắp chấm dứt - Ảnh 1.

Từ mai, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chỉ còn rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ ban ngày tăng mạnh (Ảnh: Môi trường và cuộc sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 9-21 độ, có nơi dưới 5 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng.Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 9-23 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ từ 9-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Bắt tạm giam môi giới bất động sản Hoàng Thị Thanh Tú
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 10/1

thời tiết hà nội ngày 10/1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại