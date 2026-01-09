Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Rét đậm diện rộng ở miền Bắc sắp chấm dứt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Dự báo, từ ngày mai (10/1), tình trạng rét đậm diện rộng ở miền Bắc sẽ chấm dứt, khu vực đồng bằng trời rét đậm về đêm và sáng, ban ngày tăng lên mức cao nhất 23 độ C. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì rét đậm, có nơi rét hại.

Từ mai, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chỉ còn rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ ban ngày tăng mạnh (Ảnh: Môi trường và cuộc sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 9-21 độ, có nơi dưới 5 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng.Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 9-23 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ từ 9-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.