Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/11), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây rét đậm, rét hại.

Dự báo, ngày và đêm mai (20/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Từ đêm 20/11 đến ngày 28/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Quảng Trị có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ tăng dần.

Ảnh minh hoạ (Báo Khánh Hoà).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/11

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 12-21 độ, tăng khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 11-21 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 11-21 độ, có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ từ 12-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.