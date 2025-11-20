Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 2009

Ngày 19/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, một vụ cướp tài sản táo tợn vừa xảy ra tại khu công nghiệp Bá Thiện khi anh Nguyễn Đức G. (sinh năm 2007, quê Tuyên Quang, hiện thuê trọ tại xã Bình Tuyền) mang xe mô tô đến khu vực này để giao dịch bán cho người mua liên hệ qua mạng.

Tại đây, anh G. bị một nhóm đối tượng đánh đập và sử dụng dùi cui điện chích vào vùng đầu, vùng mặt, sau đó cướp đi chiếc xe máy trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản bị cơ quan Công an bắt giữ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện và Công an các xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ sau 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm Nguyễn Ngọc Nam (SN 2008), Nguyễn Hoàng Nam (SN 2009) - cùng trú xã Tam Đảo và Trần Quang Trường (SN 2008, trú xã Bình Tuyền).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Nam là người lập tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên hệ, trao đổi mua bán xe với anh G. Sau đó, Nam rủ hai đối tượng còn lại bàn bạc, thống nhất kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ tang vật liên quan và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt bị can để tạm giam đối với cả 3 đối tượng về tội Cướp tài sản.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán tài sản qua mạng. Người bán nên kiểm tra kỹ thông tin người giao dịch, không đi một mình, lựa chọn địa điểm đông người, có hệ thống camera an ninh; nếu phát hiện dấu hiệu bất thường cần dừng giao dịch và báo ngay cho cơ quan chức năng.



