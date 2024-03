Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Nhiệt độ ở miền Bắc sắp giảm mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, miền Bắc đang đang trải qua đợt nồm ẩm kéo dài. Tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ ở Đông Bắc Bộ tiếp diễn đến khoảng 18/3 trước khi đón đợt gió mùa mới. Trong 5 ngày tới, khu vực duy trì nồm ẩm, trời lạnh về đêm và sáng.

Trước tình trạng nồm ẩm, người dân được khuyến cáo hạn chế mở cửa tránh để hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn. Thay vì bật quạt để hong khô nền nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng hoặc bật chế độ dry (khô) ở điều hòa.

Tuần sau, miền Bắc khả năng sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh cuối mùa. Ảnh: Báo Tin tức

Dự báo, khoảng đêm 18/3, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh mới có cường độ trung bình. Từ đêm 18 - 20/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại Hà Nội giảm 5 - 6 độ C. Cụ thể, ngày 19/3, nhiệt độ tại thủ đô từ 20 - 22 độ C (giảm 6 độ C so với ngày trước đó), những ngày sau tiếp tục giảm nhẹ từ 1-2 độ. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc ngày 19/3 giảm khoảng 9 độ C so với hôm trước.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ nay - 18/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 18 - 19/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 19/3 khả năng trời chuyển rét.

- Phía Tây Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ khoảng ngày 16 - 18/3 có nơi nắng nóng. Từ đêm 18 -19/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: từ 19 -21/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng (từ ngày 21/3 nắng nóng có khả năng giảm dần).