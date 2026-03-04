Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/3), không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc và miền Trung. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Không khí lạnh tràn về gây mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Do tác động của không khí lạnh, ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.