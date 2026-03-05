Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/3), không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc và miền Trung.

Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Không khí lạnh tràn xuống Trung Bộ gây mưa to nhiều nơi (Ảnh: Thương hiệu và Công luận).

Do tác động của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời trời rét. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.