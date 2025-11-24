Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 24/11, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Không khí lạnh sẽ gây mưa tại một số tỉnh miền Trung. Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm 24/11 và ngày 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-25 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-25 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ êm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.