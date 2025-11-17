HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?

Duy Anh |

Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, từ đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm 17/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Từ đêm nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?- Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/11

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 15-28 độ, có nơi dưới 7 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 11-22 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

