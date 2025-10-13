Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mưa to nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới, từ chiều nay (13/10) đến ngày 16/10, khu vực Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tờ Vietnamnet trích dẫn nhận định của chuyên gia khí tượng cho biết, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50mm/h, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Đợt không khí lạnh yếu sẽ gây mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/10

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-33 độ.