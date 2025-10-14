HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa sau đoạn clip gây phẫn nộ

Duy Anh |

Trước đó, do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Văn Hòa đã có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh B. và bắt quỳ xuống đường xin lỗi.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi), trú tại xã Tân Kỳ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa sau đoạn clip gây phẫn nộ- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thông tin vụ việc trên được người dân quay lại và chia sẻ trên các trang mạng xã hội gây phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Hòa và mời anh B. cùng N. (là nhân viên của xe bus Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh (cũ)) đến làm việc.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng, dép đánh anh B. và bắt anh B. quỳ xuống đường xin lỗi, thấy sự việc trên chị N. vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

