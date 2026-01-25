HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, rét đậm trở lại

Duy Anh |

Vào cuối tháng này, Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh, gây mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/1), đợt không khí lạnh suy yếu lệch đông nên nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhẹ, trời âm u.

Dự báo, ngày mai, khối không khí lạnh được tăng cường yếu, trời tiếp tục rét dưới 20 độ.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, Bắc Bộ có mưa rải rác do không khí lạnh mạnh tăng cường trở lại. Trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to, rét đậm trở lại - Ảnh 1.

Từ nay đến cuối tháng, miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét kéo dài (Ảnh: Kinh tế và đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/1

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ từ 13-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-24 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-19 độ, có nơi dưới 11 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ:có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

