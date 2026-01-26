HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào, rét đậm

Duy Anh |

Khoảng chiều tối ngày 30/1, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rét trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/1), đợt không khí lạnh suy yếu lệch đông nên nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhẹ, trời âm u. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong vài ngày tới.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do không khí lạnh mạnh tăng cường trở lại. Trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào, rét đậm - Ảnh 1.

Cuối tháng này, miền Bắc sẽ không khí lạnh mới, rét đậm trở lại (Ảnh: Kinh tế và đô thị).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/1

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có lúc có mưa. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 14-25 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-19 độ, có nơi dưới 11 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Nga



Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 27/1

thời tiết hà nội ngày 27/1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại