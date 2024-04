Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc có mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (21/4), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/4 đến 3 giờ ngày 22/4 có nơi trên 30mm như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 56.6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 50.2mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 47.4mm, Nông Thịnh (Bắc Kạn) 36.8mm, Cây Thị (Thái Nguyên) 75.9mm, Tư Mại (Bắc Giang) 34.8mm,...

Hôm nay ( 22/4), rãnh áp thấp có trục 23-25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị khối không khí lạnh yếu đẩy xuống trong 2-3 ngày tới. Do đó, các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì tình trạng mưa giông, lốc, sét, mưa đá vào chiều và tối.

Ngày mai (23/4), thời tiết Hà Nội có mưa, giảm 5-6 độ so với ngày hôm trước.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết trong các ngày 22-24/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Từ 25/4, vùng áp thấp phía tây có khả năng phát triển trở lại. Nhiệt độ tăng dần và có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 10/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Các khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn tới 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ).

Thông thường tháng 4 và thậm chí là tháng 5 vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ và thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, sét, mưa đá...