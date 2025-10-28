Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa, nhiệt độ giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 30/10, một đợt không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ và từ ngày 31/10 sẽ mở rộng sang các khu vực khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 31/10, miền Bắc bắt đầu hạ nhiệt, trời có mưa dông rải rác. Từ khoảng 2/11, khu vực trên đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa lạnh ở miền Bắc (Ảnh: CAND).

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 18-20 độ, vùng núi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, vùng núi dưới 23 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.