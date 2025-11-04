HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?

Duy Anh |

Theo dự báo, từ ngày 6/11, Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng, nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 25-27 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/11), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-22 độ.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?- Ảnh 1.

Từ mai, miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng dần (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo từ mai (5/11), trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tăng dần lên 23-24 độ.

Từ ngày 6/11, khu vực này chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/11

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-25 độ, tăng khoảng 4 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Tưởng
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 5/11

thời tiết hà nội ngày 5/11

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại