Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Tưởng

Duy Anh |

Trước đó, cảnh sát bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Tưởng giấu ma tuý trong nắp capo, mang đi tiêu thụ.

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Tưởng- Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của đối tượng Trần Mạnh Tưởng (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23/10, Tổ công tác bắt quả tang đối tượng Trần Mạnh Tưởng điều khiển xe ô tô đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. 

Để qua mắt lực lượng chức năng, Tưởng đã chia nhỏ thành 7 gói nhỏ, sau đó cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô. 

Ngoài ra, tại sàn dưới hàng ghế sau của xe, tổ công tác cũng thu giữ thêm 0,1 gam methamphetamine dạng viên nén.

Kết quả cân xác định tổng khối lượng vật chứng thu giữ là 675,97 gam, tương đương gần 2 bánh heroin.

