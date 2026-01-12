Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến khi nào?

Tờ Gia đình và Xã hội dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (11/1), Bắc Bộ có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ nền nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp.

Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 14/1, nhiệt độ tại đồng bằng từ 12-14 độ, trung du và vùng núi từ 7-11 độ. Khu vực núi cao có nơi dưới 7 độ, trời hanh khô. Sau đó, nền nhiệt được dự báo sẽ nhích dần lên.

"Tuy nhiên, theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin trên tờ Sức khỏe và Đời sống.

Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, nền nhiệt về đêm và sáng tại Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11-24 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12-25 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.