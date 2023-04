Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc giảm hơn 10 độ C

Không khí lạnh gây mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống và chuẩn bị ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc.

Từ trưa 6/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo, tối và đêm 6/4, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Màu tím nhạt là biểu thị không khí lạnh đang tràn xuống phía Bắc. Ảnh: NCHMF

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm 6/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; gần sáng ngày 08/4 không khí lạnh tăng cường thêm, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển trời rét, các khu vực khác đêm và sáng trời rét.

Rạng sáng 7/4, khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, giảm khoảng 10-12 độ C so với một ngày trước. Vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ chuyển mát sau chuỗi ngày nắng nóng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển mưa dông vào chiều tối ngày 6/4, sau đó mưa giảm và trời chuyển lạnh vào ngày 7/4. Mưa dông khả năng quay trở lại Hà Nội và kéo dài trong hai ngày cuối tuần (9-10/4).

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

- Bắc Bộ: từ đêm 8-9/4, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi trời rét, các nơi khác đêm và sáng sớm trời rét.

- Bắc và Trung Trung Bộ: từ đêm 8-9/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa. Phía Bắc trời mát.

- Nam Bộ: có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.