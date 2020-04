tin gió mùa đông bắc mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa cho hay, chiều nay (24/4), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo đêm nay và ngày mai (25/4), không khí lạnh có cường độ ổn định sau được tăng cường bổ sung vào chiều tối ngày mai.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên đêm nay và ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông (lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h); khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có giông, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; đêm nay ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, ở vùng biển khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ ngày mai, gió giảm dần.

Ở khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng 25/4 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26/4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.