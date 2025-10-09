Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động mạnh hơn vào giữa tháng 10. Dự báo miền Bắc sẽ đón khoảng 3-4 đợt không khí lạnh, chủ yếu có cường độ nhẹ đến trung bình. Thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hà Nội mới).

Trao đổi với tờ QĐND, Tiến sĩ Hoàng Đức Cường cho biết, trong tháng này, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 và 12/2025, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Từ nay đến cuối năm, khả năng vẫn còn 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dưới đây là Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; phía Nam (Quảng Trị-Tp.Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-32 độ.