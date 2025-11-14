Tin đồn quá khứ bị đào xới, 1 sao nữ "sang chấn tâm lý" vì sự điên cuồng của fan Jungkook (BTS)

Suốt 24 giờ qua, loạt lùm xùm tình ái của Jungkook (BTS) đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Ngay giữa tâm bão ồn ào, tờ Koreaboo bất ngờ "đào xới" lên tin đồn hẹn hò liên quan tới Jungkook và nghệ sĩ xăm hình Lee Mijoo cách đây 6 năm. Còn nhớ hồi tháng 9/2019, 1 hình ảnh CCTV ghi lại khoảnh khắc em út vàng BTS ôm ấp cực kỳ thân thiết với Lee Mijoo đã bị phát tán khắp cõi mạng, khiến cộng đồng mạng chao đảo, cho rằng 2 người họ đang là 1 đôi yêu nhau vào thời điểm đó. Ngay lập tức, công ty chủ quản của Jungkook đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ tin đồn, đồng thời khẳng định Lee Mijoo chỉ là bạn bè thân thiết với nam idol.

Người trong cuộc cũng làm rõ rằng, Jungkook - Lee Mijoo quen biết nhau qua 1 người bạn chung và trở nên thân thiết nhờ hợp tính. Và bức hình ghi lại cảnh Jungkook tương tác thân mật với Lee Mijoo được chụp vào buổi đi chơi nhóm. Hóa ra chính người hâm mộ đã làm quá lên, bóp méo thông tin, biến hình ảnh đi chơi bình thường thành bằng chứng hẹn hò của mỹ nam BTS và nghệ sĩ xăm hình.

Bức ảnh Jungkook ôm Lee Mijoo từ phía sau khiến mạng xã hội dậy sóng

Nghi vấn tình cảm liên quan tới Jungkook - Lee Mijoo từng làm cho báo chí tốn nhiều giấy mực

Bên cạnh việc đào lại chuyện cũ, ký giả từ tờ Koreaboo còn hé lộ về những thay đổi gây sốc trong cuộc sống của nghệ sĩ xăm hình họ Lee sau khi bất ngờ dính tin tình ái với nam thần nhóm BTS. Nguồn tin khẳng định Lee Mijoo đã trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng fan Jungkook sau khi xuất hiện trong nghi vấn tình cảm với nam idol đình đám. Nữ nghệ sĩ xăm hình bị rò rỉ số điện thoại trên mạng, khiến cô phải nhận những cuộc gọi từ số máy lạ suốt cả ngày trong thời gian dài, bao gồm cả từ nước ngoài. Thậm chí, gia đình Lee Mijoo cũng bị lộ thông tin cá nhân và bất kỳ ai có liên hệ với cô cũng phải chịu cảnh bị fan Jungkook quấy rối, gây hấn.

Sự khủng bố nặng nề từ fan nam ca sĩ đã khiến Lee Mijoo thay đổi thành 1 con người khác theo chiều hướng tiêu cực. Từ 1 người không động đến rượu, cô bỗng trở thành người nghiện rượu, khiến bạn thân cũng khó lòng nhận ra. Trong cuộc phỏng vấn với YTN Star, 1 người quen của Lee Mijoo không giấu nổi vẻ tiếc nuối khi chứng kiến cô nàng tự hủy hoại bản thân: "Tất cả những gì Mijoo làm là uống rượu, trong khi trước đây tôi thấy cô ấy không hề giống như vậy". Chứng kiến những nỗi đau khổ và ấm ức mà Lee Mijoo phải chịu đựng, 1 người bạn thân từng rất lo lắng nữ nghệ sĩ xăm hình sẽ nghĩ quẩn và làm điều dại dột.

Người bạn thân công bố những tin nhắn quấy rối do fan Jungkook gửi tới Lee Mijoo trong thời gian dài

Lee Mijoo làm bạn với "ma men" sau khi gặp phải làn sóng công kích dữ dội từ fan Jungkook

Sự việc năm nào đã để lại nhưng tổn thương tâm lý nghiêm trọng trong lòng Lee Mijoo. Và điều này được thể hiện rất rõ qua việc đến thời điểm hiện tại, cô vẫn phải đặt trang cá nhân ở chế độ hạn chế bình luận, tương tác do sợ bị fan Jungkook tấn công, gây rối.

Trong phần cuối của bài viết, tờ Koreaboo nhấn mạnh, Jungkook không cần chịu trách nhiệm cho những bất hạnh Lee Mijoo đã phải trải qua. Trên thực tế, chính những fan quá khích tấn công nữ nghệ sĩ xăm hình mới đáng bị dư luận lên án. Và hành động của những người hâm mộ này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, danh tiếng mà Jungkook nói riêng và BTS nói chung dày công gây dựng.