Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 22 giờ ngày 24/9, tâm bão nằm ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 110,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Ragasa. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo đến 10 giờ sáng 25/9, tâm bão sẽ ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 108,3 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Bắc và phía tây kinh tuyến 112,5 độ Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển đông bắc Bộ.

Đến 22 giờ cùng ngày, bão tiếp tục tiến sâu vào đất liền, vị trí khoảng 21,4 độ vĩ Bắc, 106,0 độ kinh Đông, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Trong khi đó, cùng thời điểm, bão Bualoi hình thành ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo tới đêm 26/9, bão đi vào phía Đông Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Lúc 19 giờ ngày 25/9, tâm bão dự kiến ở khoảng 12,3 độ vĩ Bắc, 127,2 độ kinh Đông, gió cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 19 giờ ngày 26/9, bão ở khoảng 14,1 độ vĩ Bắc, 121,3 độ kinh Đông, vẫn giữ cường độ cấp 11, giật cấp 14. Đến 19 giờ ngày 27/9, bão di chuyển vào Biển Đông, vị trí khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông, gió cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Bắc và phía đông kinh tuyến 112,0 độ Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc đến tây bắc với vận tốc 20–25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực này.

Dự báo tác động của bão số 9:

Do ảnh hưởng của bão số 9, ùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội. Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 2-4 m; vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-4 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm sẽ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 5, nơi cao nhất cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm, gây nguy cơ ngập úng tại đô thị. Trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 25 đến 27/9 xuất hiện lũ: sông Thao và các sông nhỏ có đỉnh lũ mức báo động 2-3; sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi và thượng lưu sông Mã đỉnh lũ báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi. Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong thời điểm bão đổ bộ.