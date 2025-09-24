Thủy điện Bản Vẽ vận hành an toàn, góp phần cắt lũ cho hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có văn bản, lệnh cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na) vận hành xả lũ cho vùng hạ du.

Đây là biện pháp chủ động nhằm hạ thấp mực nước hồ, tạo dung tích đón lũ lớn dự kiến sẽ xuất hiện từ chiều 25/9 đến sáng 26/9.

Thủy điện Bản Vẽ (thuộc Tổng Công ty Phát điện 1) là công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, với lòng hồ có diện tích mặt nước hơn 5.000ha, với tổng dung tích chứa lên tới 1,83 tỷ m3.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ có thể đạt 250-300m3/s và có thể tăng lên mức 800m3/s từ ngày 25/9.

Theo kế hoạch, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ mở tràn bắt đầu từ 8h sáng 24/9.

Lưu lượng xả qua công trình (gồm xả qua tổ máy phát điện và qua tràn) dao động từ 400-800m3/s.

Trong quá trình vận hành, căn cứ vào lưu lượng lũ về hồ, mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông (xã Con Cuông) và Chợ Tràng (xã Lương Sơn), đơn vị này sẽ điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp; đồng thời tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao thông tin, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lực lượng Biên phòng Nghệ An kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Liên quan công tác ứng phó bão Ragasa, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành công văn, yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu chính quyền các xã, phường ven biển khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu thuyền biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão;

Kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện về nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu;

Chủ động rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.