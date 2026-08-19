Tin cực vui cho người muốn kiếm tiền từ YouTube

Bắt đầu từ ngày 24/8, nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới đã áp dụng một thay đổi mang tính bước ngoặt về cách tính lượt xem, hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho mọi nhà sáng tạo nội dung.

Trước đây, cộng đồng làm YouTube thường truyền tai nhau quy tắc ngầm rằng một video dài phải được khán giả nán lại xem đủ 30 giây thì mới được hệ thống ghi nhận là một lượt xem hợp lệ. Tuy nhiên, rào cản thời gian này giờ đây đã được xóa bỏ hoàn toàn. Theo chính sách mới nhất, một lượt xem sẽ được ghi nhận ngay từ khoảnh khắc video bắt đầu phát, hay được YouTube mô tả chính xác là tính ngay từ khung hình đầu tiên. Đối với định dạng phát trực tiếp, hệ thống cũng sẽ lập tức tính view ngay khi có người dùng nhấn tham gia vào luồng livestream.

Sự thay đổi này cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của YouTube nhằm thích nghi với kỷ nguyên nội dung ngắn và nhịp độ nhanh. Cách tính này đưa YouTube về thế cân bằng với các nền tảng đối thủ, bởi hiện tại TikTok và Instagram cũng đều ghi nhận lượt xem ngay khi video bắt đầu, trong khi nền tảng X chỉ yêu cầu người dùng dừng lại 2 giây.

Dù YouTube đã lưu ý rằng việc thay đổi cách đếm view sẽ không tác động trực tiếp đến thu nhập hay điều kiện kiếm tiền hiện tại của các thành viên thuộc YouTube Partner Program, nhưng trên thực tế, đây lại là một tin cực kỳ đáng mừng. Khi lượt xem được tính ngay lập tức, con số hiển thị công khai trên mỗi video của bạn sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với những nội dung mang tính giải trí nhanh hoặc có tỷ lệ giữ chân người xem ngắn.

Một video sở hữu lượt xem tăng vọt trong thời gian ngắn sẽ dễ dàng tạo ra hiệu ứng lan truyền, kích thích sự tò mò của những khán giả mới click vào xem. Không chỉ giúp thuật toán đánh giá tốt hơn về độ hấp dẫn của nội dung, những con số view ấn tượng này còn là bản CV hoàn hảo để các nhà sáng tạo nâng cao mức độ uy tín của kênh, từ đó dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng và thu hút những bản hợp đồng tài trợ béo bở.

Đi kèm với tin vui về lượt xem, những nhà sáng tạo mới cũng cần chuẩn bị chiến lược để chinh phục các mốc điều kiện bật kiếm tiền vừa được YouTube cập nhật. Sắp tới, nền tảng sẽ yêu cầu kênh cần đạt tối thiểu 8.000 giờ xem hợp lệ trong 12 tháng qua, hoặc thu về 20 triệu lượt xem Shorts đủ điều kiện trong vòng 90 ngày gần nhất.

Mặc dù những con số này cho thấy tiêu chuẩn đang được nâng cao, nhưng với lợi thế từ cách tính view mới, chặng đường này chắc chắn sẽ bớt chông gai hơn. Khả năng tích lũy lượt xem nhanh chóng chính là động lực lớn nhất để các nhà sáng tạo tự tin sản xuất video, rút ngắn thời gian tiếp cận các cột mốc quan trọng và chính thức biến đam mê YouTube thành nguồn thu nhập vững chắc.

Theo The Next Web