Tin cực vui cho chủ xe điện Việt Nam

Trước làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng xe năng lượng mới như EV và PHEV tại Việt Nam, VETC đã ra mắt tính năng VETC Trạm sạc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho cộng đồng chủ xe điện.

Trước làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng xe năng lượng mới như EV và PHEV tại Việt Nam, VETC đã ra mắt tính năng VETC Trạm sạc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho cộng đồng chủ xe điện. Nền tảng này được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VETC, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, kết nối, kích hoạt cũng như thanh toán dịch vụ sạc liên thương hiệu.

Như vậy, chỉ với ứng dụng VETC, người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, công suất và tình trạng hoạt động; được dẫn đường đến trạm phù hợp; kích hoạt phiên sạc bằng mã QR hoặc trực tiếp trên ứng dụng; theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực; thanh toán bằng tài khoản VETC và nhận hóa đơn VAT điện tử ngay sau khi kết thúc phiên sạc.



Điểm khác biệt của VETC Trạm sạc là toàn bộ hành trình từ tìm kiếm trạm, dẫn đường, sạc điện, thanh toán đến nhận hóa đơn đều được thực hiện trên một ứng dụng duy nhất. Khách hàng không cần tải nhiều ứng dụng của các nhà cung cấp trạm sạc khác nhau, không cần nạp tiền vào nhiều ví riêng biệt hay quản lý nhiều tài khoản cùng lúc.



Bên cạnh sự thuận tiện, người dùng còn được tham gia chương trình khách hàng thân thiết của VETC. Sau mỗi lần sạc, khách hàng được tích lũy điểm thưởng để sử dụng cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Tasco, đồng thời nhận nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mại từ các đối tác trong tương lai.



VETC cũng triển khai chương trình miễn phí sử dụng nền tảng trong 6 tháng đầu tiên cho các đối tác kết nối mới, đồng thời hỗ trợ tích hợp thông qua chuẩn Open API, giúp rút ngắn thời gian triển khai và đưa dịch vụ đến khách hàng nhanh hơn.

Hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng tính năng Trạm sạc

Bước 1: Truy cập vào tính năng Trạm sạc

Đăng nhập vào ứng dụng VETC và chọn mục Trạm sạc ngay tại giao diện màn hình trang chủ.

Người dùng bấm chấp nhận điều khoản, điều kiện dịch vụ và cho phép ứng dụng truy cập vị trí của thiết bị.

Ngay sau đó, màn hình hiển thị bản đồ trực quan cùng danh sách các trạm sạc theo khoảng cách gần nhất.﻿

Bước 2: Tìm kiếm trạm sạc và chỉ đường

Sử dụng bộ lọc trên ứng dụng để tìm kiếm trạm sạc theo nhu cầu cụ thể (về công suất, khoảng cách, thương hiệu đối tác) và nhấn chọn trạm sạc phù hợp.

Sau khi chọn được điểm sạc mong muốn, nhấn nút Chỉ đường. Ứng dụng sẽ tự động kết nối với bản đồ để điều hướng và dẫn đường đến chính xác vị trí của trạm sạc.﻿

Bước 3: Thao tác kết nối tại trụ sạc

Khi đã di chuyển xe đến vị trí của trạm sạc, mở tính năng quét mã trên ứng dụng và thực hiện quét mã QR trên trụ sạc.

﻿Kiểm tra các thông tin định danh của trụ sạc, sau đó ấn Tiếp tục.

Bước 4: Lựa chọn gói sạc và Thanh toán

Giải pháp thanh toán an toàn và linh hoạt bằng thông qua Tài khoản VETC:

Màn hình hiển thị các gói sạc có mệnh giá khác nhau. Tiến hành chọn Gói sạc phù hợp và bấm Tiếp tục.

Xác nhận thông tin giao dọck, sau đó ấn Thanh toán để tự động trừ từ tài khoản VETC.



Khi màn hình thông báo giao dịch thành công, bấm nút Xem phiên sạc để chuyển sang bước tiếp theo.﻿

Bước 5: Theo dõi phiên sạc và Xem chi tiết hóa đơn

Sau khi hoàn tất thanh toán, thực hiện cắm súng sạc vào xe và chọn Bắt đầu sạc.

Trong suốt quá trình xe nạp điện, tiến độ sạc được hiển thị trực quan trên điện thoại và có thể bấm Dừng sạc bất cứ lúc nào.



Khi phiên sạc kết thúc, bấm chọn Xem hóa đơn để kiểm tra lại toàn bộ thông số kỹ thuật. Màn hình cuối cùng sẽ hiển thị chi tiết thông tin thanh toán hoàn tất và tự động xuất hóa đơn VAT điện tử cho phiên sạc.

Tính năng VETC Trạm sạc đã được tích hợp đồng bộ và sẵn sàng phục vụ trên hệ thống. Chủ xe có thể mở ứng dụng VETC ngay hôm nay để trực tiếp trải nghiệm giải pháp sạc xe liên thông thuận tiện và liền mạch cho mọi hành trình.