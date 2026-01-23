Tin cực sốc về Phạm Băng Băng và Cha Eun Woo, đọc đến đâu ngã ngửa đến đấy

Thời điểm hiện tại, cái tên Cha Eun Woo liên tục xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng khi nam diễn viên vướng vào nghi vấn liên quan đến vấn đề thuế. Theo thông báo từ Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc, mỹ nam sinh năm 1997 bị truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền vượt mốc 20 tỷ won, khiến dư luận không khỏi choáng váng.

Cha Eun Woo vướng vào bê bối về thuế đang là thông tin hot nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện tại.

Giữa lúc thông tin này vẫn còn gây tranh cãi, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn Cha Eun Woo sẽ hợp tác cùng Phạm Băng Băng trong một dự án điện ảnh hợp tác Trung - Hàn mang tên Tax Beauty. Theo lời đồn, đây là tác phẩm khắc họa vẻ đẹp con người trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Trong đó, hai nhân vật chính do Cha Eun Woo và Phạm Băng Băng thể hiện đều được đầu tư xây dựng rất thu hút.

Nếu tin đồn trên là đúng, màn kết hợp này chắc chắn sẽ gây chấn động bởi tính chất đặc biệt của nó. Thứ nhất, Tax Beauty sẽ chứng kiến Cha Eun Woo lần đầu góp mặt ở một phim điện ảnh Hoa ngữ. Thứ hai, nó cũng đồng thời đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Phạm Băng Băng trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được làm rõ: Mọi thứ chỉ là một trò đùa mang tính mỉa mai của cư dân mạng Trung Quốc.

Cư dân mạng Trung Quốc tự tung tin đồn Phạm Băng Băng hợp tác với Cha Eun Woo trong dự án Tax Beauty như một cách để châm biếm nam diễn viên kiêm idol K-pop.

Bên cạnh đó, việc ghép đôi Cha Eun Woo với Phạm Băng Băng cũng không phải ngẫu nhiên. Sở dĩ nữ minh tinh Trung Quốc bị réo tên, đó là bởi trong quá khứ, cô cũng từng là tâm điểm của một trong những vụ bê bối trốn thuế lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ.

Không phải ngẫu nhiên Phạm Băng Băng lại bị réo tên cùng với Cha Eun Woo.

Còn nhớ hồi tháng 10/2018, cả làng giải trí đã chấn động trước tin Phạm Băng Băng bị kết luận trốn thuế, phải nộp phạt tổng cộng 884 triệu nhân dân tệ. Vụ việc này rất nghiêm trọng, thậm chí còn kéo theo chiến dịch siết chặt quản lý tài chính trong ngành giải trí Trung Quốc. Về phần Phạm Băng Băng, sau scandal cô hoàn toàn bị phong sát, không còn cơ hội tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại thị trường trong nước.

Trở lại với trường hợp của Cha Eun Woo, hiện tại mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, Cha Eun Woo cùng mẹ bị cho là đã có những hành động lách luật. Cụ thể, Cha Eun Woo trực thuộc công ty quản lý Fantagio, nhưng đồng thời bị cho là có liên quan đến A Corp, công ty ma do mẹ mình thành lập. Cơ sở cho nhận định A Corp là công ty ma, đó là việc công ty này không tạo ra giá trị quản lý, sáng tạo đủ lớn.

Cha Eun Woo bị cho là lách luật thông qua A Corp.

Các fan của Cha Eun Woo đang rất mong anh "liêm", nhưng sự thật thì sao?

Theo kết luận ban đầu, Fantagio ký hợp đồng dịch vụ và phân bổ một phần lợi nhuận từ hoạt động của Cha Eun Woo sang công ty này. Bằng cách đó, một phần thu nhập của Cha Eun Woo sẽ được áp dụng thuế doanh nghiệp vốn thấp hơn đáng kể so với mức thuế thu nhập cá nhân có thể lên tới 45% theo luật Hàn Quốc. Đáng chú ý, không chỉ Cha Eun Woo mà công ty Fantagio cũng bị truy thu thêm số tiền lớn lên tới 8,2 tỷ won.

Về phía Cha Eun Woo, họ đã lên tiếng phủ nhận trốn thuế, cho biết A Corp là pháp nhân hợp pháp, có vai trò trực tiếp quản lý lịch trình, hợp đồng và các hoạt động cá nhân của nghệ sĩ. Hiện tại, phía Cha Eun Woo đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định thuế.