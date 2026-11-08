Tin buồn: Sao nữ 29 tuổi vừa qua đời vì ung thư, xem bài đăng trên Threads của người bạn trai mà nghẹn ngào

Trong 2 tháng cuối đời, người đẹp này nằm viện liên tục. Do không thể ăn uống bình thường, cô chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng thông qua đường truyền tĩnh mạch.

Ngày 8/11, tờ Today Line đưa người mẫu, hot girl, nữ thần giới cổ động Lena đã qua đời ở tuổi 29 sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Dù trải qua nhiều đợt điều trị, nữ người mẫu vẫn không thể chiến thắng bệnh tật. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h44 ngày 2/11, sau khi bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng và di căn đến nhiều cơ quan trọng cơ thể.

Lena qua đời ở tuổi 29 vì ung thư đại trực tràng. Ảnh: Instagram.

Bạn trai Lena là Thần Hựu thông báo tin buồn trên Threads. Anh cho biết bạn gái đã ra đi trong giấc ngủ sâu, thanh thản và không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Người thân của Lena hiện không có kế hoạch tổ chức tang lễ công khai, mong muốn mọi chuyện hậu sự được tiến hành đơn giản. Gia đình cũng hy vọng những người yêu mến Lena có thể gửi lời tưởng nhớ trên mạng xã hội hoặc giữ cô trong những ký ức đẹp, đồng thời tôn trọng sự riêng tư của gia quyến.

Thần Hựu cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm, động viên bạn gái anh trong suốt hành trình chống chọi bệnh tật. Dưới bài đăng của Thần Hựu, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận chia buồn, cầu mong Lena tìm được sự bình yên sau những tháng ngày đau đớn.

Bạn trai cho biết Lena ra đi trong giấc ngủ sâu, thanh thản. Ảnh: Instagram.

Lena tên thật là Trân Dật, từng gương mặt hoạt động sôi nổi trong giới quảng cáo. Nhờ ngoại hình xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách năng động, cô được nhiều người hâm mộ yêu mến. Năm 2021, Lena bàng hoàng nhận kết quả mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau khi phát hiện mắc ung thư, Lena vẫn không từ bỏ công việc trong ngành giải trí. Cô xem việc ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống như một cách lưu giữ niềm vui và tiếp thêm động lực cho chính mình.

Những năm qua, Lena nhiều lần lên bàn mổ, kiên trì hóa trị với hy vọng kiểm soát bệnh tình. Tuy nhiên, các tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển và di căn, khiến sức khỏe của cô ngày càng suy kiệt. Theo bạn trai Thần Hựu, tháng 3 năm nay, Lena được thông báo ung thư đã ở giai đoạn cuối. Các tế bào ác tính lan rộng đến ruột, gan, phổi, xương và dạ dày. Đến mùa hè, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, gây tắc ruột và buộc cô phải trải qua một ca phẫu thuật lớn. Sau cuộc phẫu thuật, vùng bụng Lena để lại vết sẹo dài hơn 30 cm.

Trong 2 tháng cuối đời, Lena gần như phải nằm viện liên tục. Do không thể ăn uống bình thường, cô chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng thông qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Nữ người mẫu phải sử dụng oxy và morphine liều cao để giảm đau, kiểm soát các triệu chứng khó chịu. Tuy nhiên, những cơn đau dữ dội vẫn khiến cô nhiều lần kiệt sức và cuối cùng ra đi mãi mãi trong giấc ngủ.

Lena ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Today Line, China Times